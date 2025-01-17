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Україна отримає $3,3 млрд гуманітарної допомоги від ООН – Зеленський

Іван Д'яконовП'ятниця, 17 січня 2025, 01:20
Україна отримає $3,3 млрд гуманітарної допомоги від ООН – Зеленський
Володимир Зеленський та Філіппо Гранді. Фото: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із делегацією Організації Обʼєднаних Націй повідомив, що ООН цього року надасть 3,3 млрд доларів на гуманітарну підтримку України.

Джерело: Зеленський в соцмережі Х

Деталі: Зеленський провів зустріч із делегацією ООН, яку очолювали координатор надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. 

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Президент відзначив, що делегація відвідала не лише Київ, а й південні регіони України, а також Дніпровську, Сумську та Харківську області, включно з Куп’янськом.

Пряма мова: "Ми глибоко цінуємо всю підтримку України й особливо вдячні за рішення виділити цього року 3,3 мільярда доларів на гуманітарну допомогу українському народу".

Деталі: Крім того, Зеленський запропонував ООН долучитися до ініціативи "Продовольство з України", спрямованої на допомогу сирійському народу. 

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Передісторія: 

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з Томом Флетчером та Філіппо Гранді 16 січня повідомив про затверджений ООН план залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році.
  • Шмигаль також додав, що на проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів.
  • У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.

ООНдопомога УкраїніЗеленський
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