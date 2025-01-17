Україна отримає $3,3 млрд гуманітарної допомоги від ООН – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із делегацією Організації Обʼєднаних Націй повідомив, що ООН цього року надасть 3,3 млрд доларів на гуманітарну підтримку України.
Джерело: Зеленський в соцмережі Х
Деталі: Зеленський провів зустріч із делегацією ООН, яку очолювали координатор надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Президент відзначив, що делегація відвідала не лише Київ, а й південні регіони України, а також Дніпровську, Сумську та Харківську області, включно з Куп’янськом.
Пряма мова: "Ми глибоко цінуємо всю підтримку України й особливо вдячні за рішення виділити цього року 3,3 мільярда доларів на гуманітарну допомогу українському народу".
Деталі: Крім того, Зеленський запропонував ООН долучитися до ініціативи "Продовольство з України", спрямованої на допомогу сирійському народу.
Передісторія:
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з Томом Флетчером та Філіппо Гранді 16 січня повідомив про затверджений ООН план залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році.
- Шмигаль також додав, що на проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів.
- У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.