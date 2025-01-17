Украина получит $3,3 млрд гуманитарной помощи от ООН – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией Организации Объединенных Наций сообщил, что ООН в этом году предоставит 3,3 млрд долларов на гуманитарную поддержку Украины.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Детали: Зеленский провел встречу с делегацией ООН, которую возглавляли координатор чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Президент отметил, что делегация посетила не только Киев, но и южные регионы Украины, а также Днепровскую, Сумскую и Харьковскую области, включая Купянск.

Прямая речь: "Мы глубоко ценим всю поддержку Украины и особенно благодарны за решение выделить в этом году 3,3 миллиарда долларов на гуманитарную помощь украинскому народу".

Детали: Кроме того, Зеленский предложил ООН присоединиться к инициативе "Продовольствие из Украины", направленной на помощь сирийскому народу.

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