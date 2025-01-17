Украина получит $3,3 млрд гуманитарной помощи от ООН – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией Организации Объединенных Наций сообщил, что ООН в этом году предоставит 3,3 млрд долларов на гуманитарную поддержку Украины.
Источник: Зеленский в соцсети Х
Детали: Зеленский провел встречу с делегацией ООН, которую возглавляли координатор чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Президент отметил, что делегация посетила не только Киев, но и южные регионы Украины, а также Днепровскую, Сумскую и Харьковскую области, включая Купянск.
Прямая речь: "Мы глубоко ценим всю поддержку Украины и особенно благодарны за решение выделить в этом году 3,3 миллиарда долларов на гуманитарную помощь украинскому народу".
Детали: Кроме того, Зеленский предложил ООН присоединиться к инициативе "Продовольствие из Украины", направленной на помощь сирийскому народу.
Предыстория:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с Томом Флетчером и Филиппо Гранди 16 января сообщил об утвержденном ООН плане привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году.
- Шмыгаль также добавил, что на прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение 492 млн долларов.
- В 2024 году различными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.