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Украина получит $3,3 млрд гуманитарной помощи от ООН – Зеленский

Иван ДьяконовПятница, 17 января 2025, 01:20
Украина получит $3,3 млрд гуманитарной помощи от ООН – Зеленский
Владимир Зеленский и Филиппо Гранди. Фото: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией Организации Объединенных Наций сообщил, что ООН в этом году предоставит 3,3 млрд долларов на гуманитарную поддержку Украины.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Детали: Зеленский провел встречу с делегацией ООН, которую возглавляли координатор чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. 

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Президент отметил, что делегация посетила не только Киев, но и южные регионы Украины, а также Днепровскую, Сумскую и Харьковскую области, включая Купянск.

Прямая речь: "Мы глубоко ценим всю поддержку Украины и особенно благодарны за решение выделить в этом году 3,3 миллиарда долларов на гуманитарную помощь украинскому народу".

Детали: Кроме того, Зеленский предложил ООН присоединиться к инициативе "Продовольствие из Украины", направленной на помощь сирийскому народу. 

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Предыстория: 

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с Томом Флетчером и Филиппо Гранди 16 января сообщил об утвержденном ООН плане привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году.
  • Шмыгаль также добавил, что на прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение 492 млн долларов.
  • В 2024 году различными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.

ООНпомощь УкраинеЗеленский
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