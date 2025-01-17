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Унаслідок падіння уламків БпЛА на Київщині постраждав 13-річний підліток і вирувала пожежа

Іван Д'яконов, Ірина БалачукП'ятниця, 17 січня 2025, 08:41
Унаслідок падіння уламків БпЛА на Київщині постраждав 13-річний підліток і вирувала пожежа
Фото ДСНС

У ніч на 17 січня через падіння уламків збитих російських дронів поранення отримав 13-річний підліток в одному з населених пунктів Київської області.

Джерело: виконуючий обовʼязки голови Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова: "Унаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному з населених пунктів поранення дістала дитина 2012 року народження".

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Деталі: За його словами, у потерпілого підозра на контузію і рвана рана стегна. Його госпіталізовано до лікарні. 

 
фото ДСНС

Уламки також спричинили пожежу в кафе-магазині та прибудованій котельні, яка охопила площу близько 200 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку. 

 
фото ДСНС

Доповнено: За даними ДСНС, дитина постраждала у Бучанському районі. 

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фото ДСНС

Рятувальники також опублікували фото наслідків російської атаки.
 

жертвиКиївська областьбезпілотники
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