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В результате падения обломков БпЛА на Киевщине пострадал 13-летний подросток и бушевал пожар

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПятница, 17 января 2025, 08:41
В результате падения обломков БпЛА на Киевщине пострадал 13-летний подросток и бушевал пожар
Фото ГСЧС

В ночь на 17 января из-за падения обломков сбитых российских дронов ранения получил 13-летний подросток в одном из населенных пунктов Киевской области.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь: "В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БПЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения".

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Детали: По его словам, у пострадавшего подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. 

 
Фото ГСЧС

Обломки также вызвали пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной, который охватил площадь около 200 квадратных метров. Пожар удалось локализовать. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. 

 
Фото ГСЧС

Дополнено: По данным ГСЧС, ребенок пострадал в Бучанском районе. 

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Фото ГСЧС

Спасатели также опубликовали фото последствий российской атаки.

жертвыКиевская областьбеспилотники
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