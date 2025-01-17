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НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні – адмірал Бауер

Іван Д'яконовП'ятниця, 17 січня 2025, 02:32
НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні – адмірал Бауер
Роб Бауер. Фото: Getty Images

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс перебирає частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Згідно із заявою адмірала Бауера, після досягнення рамкової угоди у Вашингтоні деякі механізми, які раніше координували Сполучені Штати, перейшли під контроль НАТО. Це стосується Спеціальної консультаційної групи з України (SACU) та Міжнародного координаційного центру (IDCC).

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Адмірал зазначив, що ці зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги Україні, які залишатимуться стабільними, незалежно від політичних змін у США чи інших країнах.

Пряма мова: "Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою".

Деталі: Голова Військового комітету зокрема наголосив на важливості забезпечення України всім необхідним для продовження боротьби.

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Пряма мова: "Як сказав Генеральний секретар (Марк Рютте – ред.), ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною".

Передісторія: 

  • 16 січня 2025 року в штаб-квартирі НАТО в Брюселі, Бельгія, відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні начальників Генеральних штабів.
  • Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на пресконференції заявив, що немає жодної ознаки того, що Росія готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України.
  • Після минулого засідання Військового комітету НАТО адмірал Бауер закликав країни Альянсу збільшувати витрати на оборону до 3% від ВВП.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.
  • Також Сибіга запевнив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з правителем Росії Володимиром Путіним.

НАТОдопомога Україні
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