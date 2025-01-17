НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні – адмірал Бауер

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс перебирає частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Згідно із заявою адмірала Бауера, після досягнення рамкової угоди у Вашингтоні деякі механізми, які раніше координували Сполучені Штати, перейшли під контроль НАТО. Це стосується Спеціальної консультаційної групи з України (SACU) та Міжнародного координаційного центру (IDCC).

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Адмірал зазначив, що ці зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги Україні, які залишатимуться стабільними, незалежно від політичних змін у США чи інших країнах.

Пряма мова: "Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою".

Деталі: Голова Військового комітету зокрема наголосив на важливості забезпечення України всім необхідним для продовження боротьби.

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Пряма мова: "Як сказав Генеральний секретар (Марк Рютте – ред.), ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною".

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