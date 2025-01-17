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НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине – адмирал Бауэр

Иван ДьяконовПятница, 17 января 2025, 02:32
НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине – адмирал Бауэр
Роб Бауэр. Фото: Getty Images

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс перебирает часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США.

Источник: "Суспільне"

Детали: Согласно заявлению адмирала Бауэра, после достижения рамочного соглашения в Вашингтоне некоторые механизмы, которые ранее координировали Соединенные Штаты, перешли под контроль НАТО. Это касается Специальной консультационной группы по Украине (SACU) и Международного координационного центра (IDCC).

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Адмирал отметил, что эти изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи Украине, которые будут оставаться стабильными, независимо от политических изменений в США или других странах.

Прямая речь: "Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной".

Детали: Председатель Военного комитета в частности отметил важность обеспечения Украины всем необходимым для продолжения борьбы.

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Прямая речь: "Как сказал Генеральный секретарь (Марк Рютте – ред.), мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной".

Предыстория: 

  • Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе 16 января заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны вкладывать больше усилий в военное сотрудничество с партнерами и усиливать поддержку Украины.
  • После прошлого заседания Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны Альянса увеличивать расходы на оборону до 3% от ВВП.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.
  • Также Сибига заверил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с правителем России Владимиром Путиным.

НАТОпомощь Украине
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