НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине – адмирал Бауэр

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс перебирает часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США.

Источник: "Суспільне"

Детали: Согласно заявлению адмирала Бауэра, после достижения рамочного соглашения в Вашингтоне некоторые механизмы, которые ранее координировали Соединенные Штаты, перешли под контроль НАТО. Это касается Специальной консультационной группы по Украине (SACU) и Международного координационного центра (IDCC).

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Адмирал отметил, что эти изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи Украине, которые будут оставаться стабильными, независимо от политических изменений в США или других странах.

Прямая речь: "Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной".

Детали: Председатель Военного комитета в частности отметил важность обеспечения Украины всем необходимым для продолжения борьбы.

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Прямая речь: "Как сказал Генеральный секретарь (Марк Рютте – ред.), мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной".

Предыстория: