Прем’єр Великої Британії Стармер: Європа повинна збільшити підтримку України
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав європейські країни активізувати військову підтримку України, щоб забезпечити її сильнішу позицію на переговорах з Росією.
Джерело: Стармер в інтервʼю Politico
Деталі: Стармер наголосив на необхідності консолідації зусиль європейських союзників для підтримки України в умовах очікуваних змін у політиці США після інавгурації Дональда Трампа.
Він підкреслив, що Велика Британія готова відігравати ключову роль у мирних ініціативах, зокрема розглядається можливість миротворчої місії за участю британських військ.
Стармер також акцентував на важливості посилення військової допомоги Україні всіма країнами Європи. За його словами, це дозволить президенту Володимиру Зеленському вести переговори з Росією з найсильніших позицій.
"Я думаю, що колективно ми повинні робити більше. Я думаю, що це визнає вся Європа", – заявив Стармер. Він підкреслив, що саме зараз європейські країни мають показати свою відповідальність перед Україною та продемонструвати єдність у протидії агресії.
Стармер зазначив, що не прагне вказувати іншим країнам, "що вони повинні і чого не повинні робити", додавши, що він вважає себе "політичним колабораціоністом". При цьому він наголосив, що світ перебуває "в іншому контексті з погляду конфліктів у всьому світі".
Прем’єр-міністр висловив занепокоєння щодо можливих змін у підході США до підтримки України після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Зокрема, кандидат Трампа на посаду держсекретаря Марко Рубіо наголосив, що обидві сторони конфлікту повинні будуть піти на компроміс.
Передісторія:
- Під час пресконференції 16 січня в Києві прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що цього року Британія вже виділила 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $3,6 млрд) на військову допомогу Україні.
- Зазначимо, цього дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
- 9 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.
- Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон і Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.