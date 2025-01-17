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Премьер Великобритании Стармер: Европа должна увеличить поддержку Украины

Иван ДьяконовПятница, 17 января 2025, 06:48
Премьер Великобритании Стармер: Европа должна увеличить поддержку Украины
Кир Стармер. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны активизировать военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ее более сильную позицию на переговорах с Россией.

Источник: Стармер в интервью Politico

Детали: Стармер отметил необходимость консолидации усилий европейских союзников для поддержки Украины в условиях ожидаемых изменений в политике США после инаугурации Дональда Трампа.

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Он подчеркнул, что Великобритания готова играть ключевую роль в мирных инициативах, в частности рассматривается возможность миротворческой миссии с участием британских войск.

Стармер также акцентировал на важности усиления военной помощи Украине всеми странами Европы. По его словам, это позволит президенту Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией с самых сильных позиций.

"Я думаю, что коллективно мы должны делать больше. Я думаю, что это признает вся Европа", – заявил Стармер. Он подчеркнул, что именно сейчас европейские страны должны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство в противодействии агрессии.

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Стармер отметил, что не стремится указывать другим странам, "что они должны и чего не должны делать", добавив, что он считает себя "политическим коллаборационистом". При этом он подчеркнул, что мир находится "в другом контексте с точки зрения конфликтов во всем мире".

Премьер-министр выразил обеспокоенность относительно возможных изменений в подходе США к поддержке Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В частности, кандидат Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио отметил, что обе стороны конфликта должны будут пойти на компромисс.

Предыстория: 

  • Во время пресс-конференции 16 января в Киеве, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в этом году Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,6 млрд) на военную помощь Украине.
  • Отметим, в этот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в области безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
  • 9 января информировали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.
  • В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, Украина была центральной темой их разговора.

Великобританияпомощь Украине
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