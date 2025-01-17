Мінус 1 670 солдатів та 12 танків – втрати РФ за добу
П'ятниця, 17 січня 2025, 07:36
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 670 російських окупантів та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 815 820 (+1 670) осіб,
- танків – 9 803 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 20 381 (+13) од,
- артилерійських систем – 22 019 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 566 (+63) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 256 (+124) од,
- спеціальної техніки – 3 699 (+2) од.
Дані уточнюються.