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Мінус 1 670 солдатів та 12 танків – втрати РФ за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 17 січня 2025, 07:36
Мінус 1 670 солдатів та 12 танків – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 670 російських окупантів та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 815 820 (+1 670) осіб,
  • танків – 9 803 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 20 381 (+13) од,
  • артилерійських систем – 22 019 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 566 (+63) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 256 (+124) од,
  • спеціальної техніки – 3 699 (+2) од.

Дані уточнюються.  

Росіявтрати у війні
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