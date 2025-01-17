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Минус 1 670 солдат и 12 танков – потери РФ за сутки

Ирина БалачукПятница, 17 января 2025, 07:36
Минус 1 670 солдат и 12 танков – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 670 российских оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.01. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 815 820 (+1 670) человек,
  • танков – 9 803 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 381 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 22 019 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 566 (+63) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 256 (+124) ед,
  • специальной техники – 3 699 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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