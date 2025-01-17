Минус 1 670 солдат и 12 танков – потери РФ за сутки
Пятница, 17 января 2025, 07:36
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 670 российских оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.01. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 815 820 (+1 670) человек,
- танков – 9 803 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 20 381 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 22 019 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 566 (+63) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 256 (+124) ед,
- специальной техники – 3 699 (+2) ед.
Данные уточняются.