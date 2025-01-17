Росіяни уночі атакували припортову інфраструктуру на Одещині: пошкоджені будівлі і житло
П'ятниця, 17 січня 2025, 08:22
Уночі 17 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області – минулося без жертв, але пошкоджені будівлі.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова очільника області: "Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку".
Деталі: За словами Кіпера, на місці працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту окупантів.
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