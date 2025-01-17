Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области: повреждены здания и жилье

Ирина БалачукПятница, 17 января 2025, 08:22
Россияне ночью атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области: повреждены здания и жилье
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Ночью 17 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области – обошлось без жертв, но повреждены здания.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома".

Реклама:
 
Фото прокуратуры

Детали: По словам Кипера, на месте работают все соответствующие службы, а правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта оккупантов.

 
Фото прокуратуры

Одесская областьбеспилотникиПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Одесская область
Пограничники с собакой и стрельбой задержали трех мужчин на границе с Приднестровьем
СБУ: 21-летняя девушка заложила пластидную бомбу возле здания ВСУ
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: