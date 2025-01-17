Россияне ночью атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области: повреждены здания и жилье

Ночью 17 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области – обошлось без жертв, но повреждены здания.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома".

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Фото прокуратуры

Детали: По словам Кипера, на месте работают все соответствующие службы, а правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта оккупантов.