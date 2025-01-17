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В Антонівці на Херсонщині росіяни з дрона вбили чоловіка на зупинці

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 січня 2025, 08:54
В Антонівці на Херсонщині росіяни з дрона вбили чоловіка на зупинці
Фото: мапа Google

Вранці 17 січня БпЛА російських загарбників атакували Антонівку Херсонської області, у результаті чого на зупинці громадського транспорту загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "З самого ранку російські війська атакують Антонівку з БпЛА. Близько 7.40 внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік".

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Деталі: За його словами, під час удару мешканець перебував на зупинці громадського транспорту. Очільник області висловив співчуття рідним і близьким вбитого.

Також Прокудін повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем знаходилось 36 населених пунктів області та сам обласний центр.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили десяток транспортних засобів.

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