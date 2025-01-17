В Антоновке на Херсонщине россияне с дрона убили мужчину на остановке

Утром 17 января БпЛА российских захватчиков атаковали Антоновку Херсонской области, в результате чего на остановке общественного транспорта погиб мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "С самого утра российские войска атакуют Антоновку с БПЛА. Около 7.40 в результате одного из дроновых ударов погиб человек".

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Детали: По его словам, во время удара житель находился на остановке общественного транспорта. Глава области выразил соболезнования родным и близким убитого.

Также Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем находилось 36 населенных пунктов области и сам областной центр.

По его словам, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали десяток транспортных средств.

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Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.