Протиповітряний бій 17 січня: ППО збила 33 ударні дрони в 11 областях

У ніч на 17 січня 2025 року російські загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 50-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. У результаті протиповітряного бою сили ППО збили 33 ворожі дрони.

Джерело: командування Повітряних сил

Дослівно: "Станом на 9.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях".

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Деталі: Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині, також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Дев′ять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.