Противовоздушный бой 17 января: ПВО сбила 33 ударных дрона в 11 областях

В ночь на 17 января 2025 года российские захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 50-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. В результате противовоздушного боя силы ПВО сбили 33 вражеских дрона.

Источник: командование Воздушных сил

Дословно: "По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА типа „Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях".

Реклама:

Детали: Зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия в Одесской области, также, в результате падения сбитых вражеских БПЛА, повреждены здания учреждений, частного предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Девять вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), еще один БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.