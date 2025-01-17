Генштаб: Сили оборони уразили радіолокаційну техніку ворога на Бєлгородщині
Сили оборони України 16 січня уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Бєлгородській області РФ.
Джерело: Генштаб
Деталі: Вдень четверга підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області РФ.
Зокрема було атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. ЗСУ зафіксували, що радіолокаційна станція 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400 припинила роботу, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначають у Генштабі.
Також вдало відпрацювали українські ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.