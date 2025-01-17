Генштаб: Сили оборони уразили радіолокаційну техніку ворога на Бєлгородщині

Сили оборони України 16 січня уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Бєлгородській області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Вдень четверга підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області РФ.

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Зокрема було атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. ЗСУ зафіксували, що радіолокаційна станція 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400 припинила роботу, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначають у Генштабі.

Також вдало відпрацювали українські ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.