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Генштаб: Силы обороны поразили радиолокационную технику врага на Белгородщине

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 09:41
Генштаб: Силы обороны поразили радиолокационную технику врага на Белгородщине
иллюстрация Генштаба

Силы обороны Украины 16 января поразили радиолокационную технику российских оккупантов в Белгородской области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: Днем в четверг подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области РФ.

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В частности были атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ. ВСУ зафиксировали, что радиолокационная станция 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 прекратила работу, что свидетельствует об успешном поражении цели, отмечают в Генштабе.

Также удачно отработали украинские ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения.

РосcиявойнаГенштаб
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