СБУ: Посадовиця Укрзалізниці "зливала" ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ

Служба безпеки України заявляє про викриття на співпраці з ФСБ РФ головної бухгалтерки однієї з філій АТ "Укрзалізниця" у Полтавській області.

Джерело: СБУ, Полтавська обласна прокуратура

Дослівно спецслужба: "Зв’язковим" агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті.

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За матеріалами справи, посадовиця "зливала" окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні.

Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси".

Деталі: В СБУ зазначають: щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала "додаткову" інформацію про перевезення у своїх колег.

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Отримані відомості агентка передавала російській спецслужбі спочатку через свого чоловіка, який воює за окупантів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім – її вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення маршрутів руху ешелонів Сил оборони.

За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників на східному фронті, додають в СБУ.

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Що передувало: Служба безпеки України повідомляла про затримання двох мешканців Рівненщини, які працювали на російські спецслужби і підірвали колію під час руху військового ешелону.