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СБУ: Чиновница Укрзализныци "сливала" ФСБ информацию об эшелонах ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 10:28
СБУ: Чиновница Укрзализныци сливала ФСБ информацию об эшелонах ВСУ
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении на сотрудничестве с ФСБ РФ главного бухгалтера одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Полтавской области.

Источник: СБУ, Полтавская областная прокуратура

Дословно спецслужба: "Связным" агента оказался ее муж - боевик оккупационных группировок РФ, который воюет против Украины на восточном фронте.

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По материалам дела, чиновница "сливала" оккупантам время, направления и особенности груза военных эшелонов, которые двигались железнодорожным сообщением в регионе.

Больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы".

Детали: В СБУ отмечают: чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозке у своих коллег.

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Полученные сведения агент передавала российской спецслужбе сначала через своего мужа, который воюет за оккупантов в Донецкой и Запорожской областях, а затем - ее вывели на прямую связь с российским куратором.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления фигурантки и задержала ее по месту жительства в областном центре. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности маршрутов движения эшелонов Сил обороны.

По данным следствия, фигурантка до 2014 года проживала в Горловке Донецкой области, но после захвата города переехала в Полтаву.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Также планируется заочно сообщить о подозрении ее мужу, который сейчас воюет против украинских защитников на восточном фронте, добавляют в СБУ.

 
Награда лидера сепаратистов Пушилина мужу задержанной фигурантки, изъятая во время обысков
фото сбу

Что предшествовало: Служба безопасности Украины сообщала о задержании двух жителей Ровенской области, которые работали на российские спецслужбы и взорвали ж/д пути во время движения военного эшелона.

госизменаУкрзализныцяСБУ
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