В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку

У вересні для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду".

Реклама:

Деталі: У Міноборони зазначили, що під час теоретичних занять студенти опанують навички поводження зі зброєю, отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, а також основ військової дисципліни.

В оборонному відомстві повідомили, що після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

Передісторія: