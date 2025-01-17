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В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку

Українська правдаП'ятниця, 17 січня 2025, 11:55
В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку
Фото: Getty Images

У вересні для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду".

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Деталі: У Міноборони зазначили, що під час теоретичних занять студенти опанують навички поводження зі зброєю, отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, а також основ військової дисципліни.
В оборонному відомстві повідомили, що після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

Передісторія:

студентиарміявійськовий облік
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