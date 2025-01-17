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В украинских вузах с сентября вводят базовую военную подготовку

Украинская правдаПятница, 17 января 2025, 11:55
В украинских вузах с сентября вводят базовую военную подготовку
Фото: Getty Images

В сентябре для студентов высших учебных заведений начнется базовая военная подготовка, которая будет включать 90 академических часов теории и 210 часов практики в центрах ВСУ и других учреждениях.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра".

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Детали: В Минобороны отметили, что во время теоретических занятий студенты овладеют навыками обращения с оружием, получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, а также основ воинской дисциплины.

В оборонном ведомстве сообщили, что после прохождения БЗВП студенты примут военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность.

Предыстория:

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