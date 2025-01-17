До Києва прибула міністерка закордонних справ Словенії
Очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон прибула 17 січня до Києва на запрошення міністра МЗС України Андрія Сибіги.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на зовнішньополітичне відомство Словенії в соцмережі Х
Деталі: Під час свого візиту до Києва вона візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа, де вона обговорить зі своїми колегами подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів досягнення миру.
Варто зауважити, що впродовж останніх кількох днів Київ відвідали вже низка посадовців, зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники Міністерств оборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус та Гвідо Крозетто, а також очільники МЗС Естонії та Нідерландів – Маргус Тсакхна та Каспар Вельдкамп.
Нагадаємо:
- Під час візиту Стармер оголосив про надання Україні військової допомоги, а також підписав із президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про 100-річне партнерство.