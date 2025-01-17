До Києва прибула міністерка закордонних справ Словенії

Очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон прибула 17 січня до Києва на запрошення міністра МЗС України Андрія Сибіги.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на зовнішньополітичне відомство Словенії в соцмережі Х

Деталі: Під час свого візиту до Києва вона візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа, де вона обговорить зі своїми колегами подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів досягнення миру.

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Варто зауважити, що впродовж останніх кількох днів Київ відвідали вже низка посадовців, зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники Міністерств оборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус та Гвідо Крозетто, а також очільники МЗС Естонії та Нідерландів – Маргус Тсакхна та Каспар Вельдкамп.

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