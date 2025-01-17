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В Киев прибыла министр иностранных дел Словении

Уляна Кричковская, Украинская правдаПятница, 17 января 2025, 12:28
В Киев прибыла министр иностранных дел Словении
Фото: MFEA Slovenia

Глава Министерства иностранных дел Словении Таня Файон прибыла 17 января в Киев по приглашению министра МИД Украины Андрея Сибиги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Словении в соцсети Х

Детали: Во время своего визита в Киев она примет участие в министерской встрече Украина - Юго-Восточная Европа, где она обсудит со своими коллегами дальнейшую поддержку Украины, восстановление страны и поиск путей достижения мира.

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Стоит заметить, что в течение последних нескольких дней Киев посетили уже ряд должностных лиц, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, руководители Министерств обороны Германии и Италии - Борис Писториус и Гвидо Крозетто, а также руководители МИД Эстонии и Нидерландов - Маргус Тсакхна и Каспар Вельдкамп.

Напомним:

СловенияМИДУкраина
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