В Киев прибыла министр иностранных дел Словении
Глава Министерства иностранных дел Словении Таня Файон прибыла 17 января в Киев по приглашению министра МИД Украины Андрея Сибиги.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Словении в соцсети Х
Детали: Во время своего визита в Киев она примет участие в министерской встрече Украина - Юго-Восточная Европа, где она обсудит со своими коллегами дальнейшую поддержку Украины, восстановление страны и поиск путей достижения мира.
Стоит заметить, что в течение последних нескольких дней Киев посетили уже ряд должностных лиц, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, руководители Министерств обороны Германии и Италии - Борис Писториус и Гвидо Крозетто, а также руководители МИД Эстонии и Нидерландов - Маргус Тсакхна и Каспар Вельдкамп.
Напомним:
- Во время визита Стармер объявил о предоставлении Украине военной помощи, а также подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о 100-летнем партнерстве.