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Росіяни вдарили по Кривому Рогу: 4 загиблих, кількість поранених зросла до 9

Ірина БалачукП'ятниця, 17 січня 2025, 13:19
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: 4 загиблих, кількість поранених зросла до 9
ФОТО З TELEGRAM ДСНС

Вдень 17 січня російські окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули 4 людини, пошкоджені навчальний заклад та житлові будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, ДСНС та президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова очільника області: "У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова... Попередньо, три людини вбила російська армія... Є поранені. Більше інформації згодом".

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Деталі: О 13:19 голова ОВА повідомив, що кількість жертв зросла до 4.  

 
Фото ДСНС

"На зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі  –  важкі.  Лікарі надають необхідну допомогу", – повідомив Лисак.  

 
Фото ДСНС

У місті пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, в одній з яких виникла пожежа, а також понівечена будівля, що не експлуатувалася. 

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Фото ДСНС

"За уточненою інформацією, постраждали 5 людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці", – підсумував голова ОВА. 

 
Фото ДСНС

Пізніше Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до 9. "Четверо людей загинули. Дев’ятеро – постраждали. З них п'ять госпіталізованих, решті лікарі надали допомогу на місці", - написав він. 

 
Фото з telegram Лисака 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", – наголосив президент.

Кривий РігДніпропетровська область
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