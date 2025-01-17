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Россияне ударили по Кривому Рогу: 4 погибших, количество раненых выросло до 9

Ирина БалачукПятница, 17 января 2025, 13:19
Россияне ударили по Кривому Рогу: 4 погибших, количество раненых выросло до 9
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГСЧС

Днем 17 января российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате чего погибли 4 человека, повреждены учебное заведение и жилые дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, ГСЧС и президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь главы области: "В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка... Предварительно, три человека убила российская армия... Есть раненые. Больше информации позже".

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Детали: В 13:19 глава ОГА сообщил, что количество жертв возросло до 4. 

 
Фото ГСЧС

"На сейчас в Кривом Роге – четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все – тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь", – сообщил Лысак. 

 
Фото ГСЧС

В городе повреждены 2 пятиэтажки, в одной из которых возник пожар, а также повреждено здание, которое не эксплуатировалось. 

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Фото ГСЧС

"По уточненной информации, пострадали 5 человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте", – подытожил глава ОВА. 

 
Фото ГСЧС

Позже Лысак сообщил, что количество раненых возросло до 9. "Четверо людей погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированных, остальным врачи оказали помощь на месте", - написал он.

 
Фото из Telegram Лысака

Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ударили по городу баллистическими ракетами.

"Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", – подчеркнул президент.

Кривой РогДнепропетровская область
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