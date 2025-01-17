Висновок ВЛК, за яким ексочільник метро Брагінський виїхав за кордон, скасували. Шукають спільників

Столична поліція розслідує факт підроблення рішення ВЛК, на підставі якого ексочільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський незаконно виїхав з України, та шукає його спільників.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Напередодні слідчі столичного главку поліції у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Підроблення документів" провели обшук у приміщенні КП "Київський метрополітен", за результатами якого вилучили службову документацію, зокрема щодо стану здоров’я Брагінського та інших документів, які будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Реклама:

Досудове розслідування за вказаним фактом триває, правоохоронці встановлюють осіб, які сприяли підозрюваному в отриманні ним фіктивних документів. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Колишній керівник столичного метрополітену є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України, через службову недбалість якого, у грудні 2023 року відбулась аварійна ситуація на синій гілці метро. Тоді, між станціями метро "Деміївська" - "Либідська" сталося підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним.

РЕКЛАМА:

Слідством доведено, що Брагінський не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підземки та не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд і запобігання появі їх несправностей. Крім того, він мав призначити комісію для проведення спеціальних оглядів й обстежень ослаблених конструкцій Оболонсько-Теремківської лінії, однак цього не зробив.

Як наслідок, пошкоджені станції метро довелось закрити, через що, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету було завдано збитків у розмірі понад 138, 5 млн грн.

У ході подальшого досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний незаконно перетнув кордон України на підставі підробленого рішення ВЛК.

Згідно із отриманими доказами, Брагінського зняли з військового обліку на підставі фіктивного рішення ВЛК щодо наявності в нього невиліковної хвороби. За клопотанням слідства зазначене рішення наразі скасовано Центральною військовою лікарською комісією.