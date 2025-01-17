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Заключение ВВК, по которому экс-глава метро Брагинский выехал за границу, отменено. Сообщников ищут

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 13:13
Заключение ВВК, по которому экс-глава метро Брагинский выехал за границу, отменено. Сообщников ищут
фото полиции

Столичная полиция расследует факт подделки решения ВВК, на основании которого экс-глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский незаконно выехал из Украины, и ищет его сообщников.

Источник: полиция Киева

Детали: Накануне следователи столичного главка полиции в рамках уголовного производства по квалификации "Подделка документов" провели обыск в помещении КП "Киевский метрополитен", по результатам которого изъяли служебную документацию, в частности о состоянии здоровья Брагинского и другие документы, которые будут служить доказательствами в уголовном производстве.

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Досудебное расследование по данному факту продолжается, правоохранители устанавливают лиц, которые способствовали подозреваемому в получении им фиктивных документов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Бывший руководитель столичного метрополитена является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 2 ст. 367 УК Украины, из-за служебной халатности которого, в декабре 2023 года произошла аварийная ситуация на синей ветке метро. Тогда, между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" произошло подтопление тоннелей и проседание грунта над ним.

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Следствием доказано, что Брагинский не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах подземки и не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. Кроме того, он должен был назначить комиссию для проведения специальных осмотров и обследований ослабленных конструкций Оболонско-Теремковской линии, однако этого не сделал.

Как следствие, поврежденные станции метро пришлось закрыть, из-за чего, только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету был нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн.

В ходе дальнейшего досудебного расследования полицейские установили, что подозреваемый незаконно пересек границу Украины на основании поддельного решения ВВК.

Согласно полученным доказательствам, Брагинского сняли с воинского учета на основании фиктивного решения ВВК о наличии у него неизлечимой болезни. По ходатайству следствия указанное решение сейчас отменено Центральной военной врачебной комиссией.

метрокоррупцияполицияКиев
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