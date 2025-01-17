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ССО знищили та полонили росіян, які стратили українських бійців ТРО

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 січня 2025, 13:38
ССО знищили та полонили росіян, які стратили українських бійців ТРО
ілюстративне фото

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ вистежили російських солдатів, які вбили двох українських військовополонених: частину ворожих бійців ліквідували, трьох – взяли в полон, вони вже дають свідчення.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Російські війська розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони України, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків. Вони думали, що їхній злочин залишиться безкарним.

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Тим часом один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон".

Деталі: Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил тероборони України та доповіли про це командиру своєї роти.

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Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий".

Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення.

Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

ССО нагадують: страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та є воєнним злочином.

Дослівно: "Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі".

ССОвійна
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