Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО уничтожили и пленили россиян, которые казнили украинских бойцов ТРО

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 13:38
ССО уничтожили и пленили россиян, которые казнили украинских бойцов ТРО
иллюстративное фото

Бойцы Сил спецопераций ВСУ выследили российских солдат, которые убили двух украинских военнопленных: часть вражеских контрактников ликвидированы, трое - взяты в плен, они уже дают показания.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Российские войска расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений. Они думали, что их преступление останется безнаказанным.

Реклама:

Между тем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен".

Детали: Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил теробороны Украины и доложили об этом командиру своей роты.

РЕКЛАМА:

Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания.

Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

ССО напоминают: казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и является военным преступлением.

Дословно: "Заслуженное наказание будет для каждого, кто совершает военные преступления против Украины. Работаем дальше".

ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
ССО
Дроны ССО зажгли нефтебазу "Роснефти" возле Воронежа
ССО отбили штурм северокорейцев на Курщине: один из них заманивал в ловушку
Спецназовец КНДР обокрал россиян: ССО обнародовали новую страницу его дневника
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: