ССО уничтожили и пленили россиян, которые казнили украинских бойцов ТРО

Бойцы Сил спецопераций ВСУ выследили российских солдат, которые убили двух украинских военнопленных: часть вражеских контрактников ликвидированы, трое - взяты в плен, они уже дают показания.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Российские войска расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений. Они думали, что их преступление останется безнаказанным.

Реклама:

Между тем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен".

Детали: Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил теробороны Украины и доложили об этом командиру своей роты.

РЕКЛАМА:

Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания.

Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

ССО напоминают: казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и является военным преступлением.

Дословно: "Заслуженное наказание будет для каждого, кто совершает военные преступления против Украины. Работаем дальше".