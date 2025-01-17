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Супутник показав нові фортифікації, які звела Білорусь біля кордону з Литвою

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 січня 2025, 14:15
Супутник показав нові фортифікації, які звела Білорусь біля кордону з Литвою
Фото: Getty Images

Білорусь спорудила нові фортифікації неподалік кордону з Литвою, які, ймовірно, є складовою "вузла опору", створення якого у Гродненській області анонсували рік тому, свідчать супутникові знімки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням білоруську службу "Радіо Свобода", яка оприлюднила зніміки

Деталі: Укріплення з’явилися на краю Госького військового полігону неподалік міста Гродно, за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону та прикордонного переходу "Привалка-Райгород".

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Укріплення можуть бути частиною одного з трьох "вузлів опору", який рік тому Міноборони Білорусі обіцяло побудувати в Гродненській області. 

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час відвідин схожих споруд біля кордонів з Польщею казав, що їх створюють, аби "заздалегідь підготуватися до захисту нашої Батьківщини в районах ймовірних ударів".

На супутниковому знімку, зробленому Planet Labs 14 грудня 2024 року поблизу північно-західної частини полігону, видно нові укріплення під Гродном. 

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Зі східного боку дороги, що веде до пункту пропуску "Привалка", наприкінці листопада 2024 року з’явилась траншея довжиною 340 метрів і шириною від 5 до 7 метрів. Таких розмірів достатньо для пересування танка.  Ділянка, на якій вирита траншея, за кадастром не входить до території полігону.

 

Із західного боку дороги з’явились піхотні траншеї довжиною майже 200 метрів та поодинокі укріплення.

Загалом ця територія має природоохоронний статус і входить до ландшафтного заказника "Городнянська пуща", її називають одним з найбільш екологічно чистих місць у Білорусі. Ділянка, де з’явились укріплення, у 2019 році постраждала від пожежі і її після того розчистили від рослинності. 

За даними супутникових знімків, активне копання окопів у заповіднику почалося на межі 2022-2023 років.

Що було раніше: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що участь білоруської армії у війні проти України "на 100% неможлива" через те, що в Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України.

Дивіться також інтерв’ю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною

БілорусьЛитвакордон
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