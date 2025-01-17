Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спутник показал новые фортификации, которые возвела Беларусь у границы с Литвой

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 17 января 2025, 14:15
Спутник показал новые фортификации, которые возвела Беларусь у границы с Литвой
Фото: Getty Images

Беларусь построила новые фортификации недалеко от границы с Литвой, которые, вероятно, являются составляющей "узла сопротивления", создание которого в Гродненской области анонсировали год назад, свидетельствуют спутниковые снимки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", которая обнародовала снимки

Детали: Укрепления появились на краю Гоского военного полигона недалеко от города Гродно, в 6 километрах от белорусско-литовской границы и пограничного перехода "Привалка-Райгород".

Реклама:
 

Укрепления могут быть частью одного из трех "узлов сопротивления", который год назад Минобороны Беларуси обещало построить в Гродненской области.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения подобных сооружений у границ с Польшей говорил, что их создают, чтобы "заранее подготовиться к защите нашей Родины в районах вероятных ударов".

На спутниковом снимке, сделанном Planet Labs 14 декабря 2024 года вблизи северо-западной части полигона, видны новые укрепления под Гродно.

РЕКЛАМА:

С восточной стороны дороги, ведущей к пункту пропуска "Привалка", в конце ноября 2024 года появилась траншея длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров. Таких размеров достаточно для передвижения танка. Участок, на котором вырыта траншея, по кадастру не входит в территорию полигона.

 

С западной стороны дороги появились пехотные траншеи длиной почти 200 метров и одиночные укрепления.

В целом эта территория имеет природоохранный статус и входит в ландшафтный заказник "Городнянская пуща", ее называют одним из самых экологически чистых мест в Беларуси. Участок, где появились укрепления, в 2019 году пострадал от пожара и его после того расчистили от растительности.

По данным спутниковых снимков, активное копание окопов в заповеднике началось на рубеже 2022-2023 годов.

Что предшествовало: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что участие белорусской армии в войне против Украины "на 100% невозможно" из-за того, что в Беларуси фактически отсутствует какая-либо поддержка участия в боевых действиях против Украины.

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины

БеларусьЛитваграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Беларусь
Польские пограничники заметили, что из-под границы Беларуси мигрантов вывозят в сторону РФ
ISW: Усилия РФ де-факто аннексировать Беларусь являются стратегическими рисками для США, НАТО и Украины
В Нидерландах призвали освободить 1300 политзаключенных в Беларуси
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: