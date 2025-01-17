Спутник показал новые фортификации, которые возвела Беларусь у границы с Литвой

Беларусь построила новые фортификации недалеко от границы с Литвой, которые, вероятно, являются составляющей "узла сопротивления", создание которого в Гродненской области анонсировали год назад, свидетельствуют спутниковые снимки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", которая обнародовала снимки

Детали: Укрепления появились на краю Гоского военного полигона недалеко от города Гродно, в 6 километрах от белорусско-литовской границы и пограничного перехода "Привалка-Райгород".

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Укрепления могут быть частью одного из трех "узлов сопротивления", который год назад Минобороны Беларуси обещало построить в Гродненской области.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения подобных сооружений у границ с Польшей говорил, что их создают, чтобы "заранее подготовиться к защите нашей Родины в районах вероятных ударов".

На спутниковом снимке, сделанном Planet Labs 14 декабря 2024 года вблизи северо-западной части полигона, видны новые укрепления под Гродно.

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С восточной стороны дороги, ведущей к пункту пропуска "Привалка", в конце ноября 2024 года появилась траншея длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров. Таких размеров достаточно для передвижения танка. Участок, на котором вырыта траншея, по кадастру не входит в территорию полигона.

С западной стороны дороги появились пехотные траншеи длиной почти 200 метров и одиночные укрепления.

В целом эта территория имеет природоохранный статус и входит в ландшафтный заказник "Городнянская пуща", ее называют одним из самых экологически чистых мест в Беларуси. Участок, где появились укрепления, в 2019 году пострадал от пожара и его после того расчистили от растительности.

По данным спутниковых снимков, активное копание окопов в заповеднике началось на рубеже 2022-2023 годов.

Что предшествовало: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что участие белорусской армии в войне против Украины "на 100% невозможно" из-за того, что в Беларуси фактически отсутствует какая-либо поддержка участия в боевых действиях против Украины.

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