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Зеленський відзначив орденами бійців ССО і ДШВ, які взяли в полон перших солдатів КНДР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 січня 2025, 15:05
Зеленський відзначив орденами бійців ССО і ДШВ, які взяли в полон перших солдатів КНДР
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Так ордени ІІІ ступеня – Богдана Хмельницького та "За мужність" – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича.

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нагородиКНДРЗеленськийКурська область
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