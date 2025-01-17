Зеленський відзначив орденами бійців ССО і ДШВ, які взяли в полон перших солдатів КНДР

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Так ордени ІІІ ступеня – Богдана Хмельницького та "За мужність" – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича.

Реклама:

скриншот

Передісторія: