Зеленський відзначив орденами бійців ССО і ДШВ, які взяли в полон перших солдатів КНДР
П'ятниця, 17 січня 2025, 15:05
Президент Володимир Зеленський відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку.
Джерело: глава держави в соцмережах
Деталі: Так ордени ІІІ ступеня – Богдана Хмельницького та "За мужність" – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича.
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Передісторія:
- 11 січня стало відомо, що українські воїни взяли в полон на Курщині двоx військових з Північної Кореї.
- Бійці ССО показали відео, як взяли в полон і вивезли з Росії військового Північної Кореї. Іншого корейського бійця показали ДШВ.
- Російське видання "Агентство. Новости" з'ясувало, що підроблений військовий квиток, який виявили у одного з полонених бійців КНДР, виписано на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува).
- Північнокорейський військовий, якого взяли в полон бійці Сил спецоперацій на Курщині, підтвердив, що мав підробні російські документи.