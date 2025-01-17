Зеленский отметил орденами бойцов ССО и ДШВ, которые взяли в плен первых солдат КНДР

Президент Владимир Зеленский отметил орденами воинов, которым удалось взять в плен первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Так ордена III степени - Богдана Хмельницкого и "За мужество" - получили воины-десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и воины Сил специальных операций Украины - Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича.

Реклама:

скриншот

Предыстория: