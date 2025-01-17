Зеленский отметил орденами бойцов ССО и ДШВ, которые взяли в плен первых солдат КНДР
Пятница, 17 января 2025, 15:05
Президент Владимир Зеленский отметил орденами воинов, которым удалось взять в плен первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: Так ордена III степени - Богдана Хмельницкого и "За мужество" - получили воины-десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и воины Сил специальных операций Украины - Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича.
Реклама:
Предыстория:
- 11 января стало известно, что украинские воины взяли в плен на Курщине двух военных из Северной Кореи.
- Бойцы ССО показали видео, как взяли в плен и вывезли из России военного Северной Кореи. Другого корейского бойца показали ДШВ.
- Российское издание "Агентство. Новости" выяснило, что поддельный военный билет, который обнаружили у одного из пленных бойцов КНДР, выписан на имя реального жителя российской республики Тыва (Тува).
- Северокорейский военный, которого взяли в плен бойцы Сил спецопераций ВСУ в Курской области РФ, подтвердил, что имел поддельные российские документы.