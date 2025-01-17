Президент присвоїв звання Героя України десантнику Масловському, який загинув у ножовому бою з ворогом
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ – посмертно.
Джерело: указ глави держави, оприлюднений на сайті ОП, Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна".
Деталі: Офіс президента оприлюднив відео нагородження особливих воїнів 17 січня.
30-річний десантник Дмитро Масловський з позивним "Кобра" загинув під час рукопашного бою з російським окупантом біля Трудового на Донеччині у листопаді 2024 року. Похований у рідному селі на Одещині.
Відео з останніми кадрами його життя потрапило в мережу в січні 2025 року.