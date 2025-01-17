Президент присвоил звание Героя Украины десантнику Масловскому, который погиб в ножевом бою с врагом

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск - посмертно.

Источник: указ главы государства, обнародованный на сайте ОП, Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина".

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Детали: Офис президента обнародовал видео награждения особых воинов 17 января.

30-летний десантник Дмитрий Масловский с позывным "Кобра" погиб во время рукопашного боя с российским оккупантом возле Трудового в Донецкой области в ноябре 2024 года. Похоронен в родном селе в Одесской области.

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Видео с последними кадрами его жизни попало в сеть в январе 2025 года.