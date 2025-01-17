Росіяни атакували авто з журналістами на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку російський дрон атакував автомобіль, у якому перебували журналістка проєкту Ukrainian Witness Маргарита Потапова та оператор Олександр Давиденко.

Джерело: Детектор медіа з посиланням на репортаж команди.

Пряма мова Потапової: "Ми приїхали на позиції мінометників 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан". Хлопці кажуть, що дрон нас вже спостерігав і вів з якоїсь частини дороги. Скинули ВОГ (уламковий боєприпас, — ред.) — і мене трохи оглушило, а пресофіцер з уламками, але живі. Ми приїхали познімати роботу хлопців і дізнатися, чи відбуваються штурми на Запорізькому напрямку".

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Деталі: Як повідомили у Ukrainian Witness, під час поїздки команда почула звук дрона. Спочатку це не викликало занепокоєння, оскільки пересування на позиціях зазвичай супроводжують дрони українських військових. Утім, цього разу це був ворожий дрон, який скинув ВОГ на автомобіль під час висадки військових та журналістів, пошкодивши встановлену на авто систему РЕБ.

Після першої атаки команда укрилася в посадці, що врятувало їх від другого удару. У бліндажі мінометник із позивним "Чорний" надав пораненому пресофіцеру першу допомогу.

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Невдовзі, за словами команди Ukrainian Witness, почався прицільний мінометний обстріл росіян по позиціях.

Пряма мова Потапової: "Прилітало дуже близько, було страшно. Не за себе, за інших. Пізніше хлопці казали, що були здивовані, що я не кричала. Вважатиму це за комплімент.

Виїзд назад був страшніший, бо знову під ворожими очима, хоча маршрут був змінений. Звук дрону чула постійно, але коли переживаєш не за себе, а за інших в цей момент, страх проходить. Після виїзду хлопці теж мені зізнались, що було страшно. Але те, що з нами був боєць на позивний "Фартовий", також допомогло нам лишитись живими".