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Россияне атаковали авто с журналистами на Запорожском направлении

Анастасия ПроцПятница, 17 января 2025, 15:40
Россияне атаковали авто с журналистами на Запорожском направлении
скрин с видео

На Запорожском направлении российский дрон атаковал автомобиль, в котором находились журналистка проекта Ukrainian Witness Маргарита Потапова и оператор Александр Давыденко.

Источник: Детектор медиа со ссылкой на репортаж команды.

Прямая речь Потаповой: "Мы приехали на позиции минометчиков 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". Ребята говорят, что дрон нас уже наблюдал и вел с какой-то части дороги. Сбросили ВОГ (осколочный боеприпас, - ред.) - и меня немного оглушило, а пресофицер с обломками, но живы. Мы приехали поснимать работу ребят и узнать, происходят ли штурмы на Запорожском направлении".

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Детали: Как сообщили в Ukrainian Witness, во время поездки команда услышала звук дрона. Сначала это не вызвало беспокойства, поскольку передвижения на позициях обычно сопровождают дроны украинских военных. Впрочем, на этот раз это был вражеский дрон, который сбросил ВОГ на автомобиль во время высадки военных и журналистов, повредив установленную на авто систему РЭБ.

После первой атаки команда укрылась в посадке, что спасло их от второго удара. В блиндаже минометчик с позывным "Черный" оказал раненому пресофицеру первую помощь.

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Вскоре, по словам команды Ukrainian Witness, начался прицельный минометный обстрел россиян по позициям.

Прямая речь Потаповой: "Прилетало очень близко, было страшно. Не за себя, за других. Позже ребята говорили, что были удивлены, что я не кричала. Буду считать это за комплимент.

Выезд обратно был страшнее, потому что снова под вражескими глазами, хотя маршрут был изменен. Звук дрона слышала постоянно, но когда переживаешь не за себя, а за других в этот момент, страх проходит. После выезда ребята тоже мне признались, что было страшно. Но то, что с нами был боец с позывным "Фартовый", также помогло нам остаться живыми".

СМИобстрелЗапорожская область
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