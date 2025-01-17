NYT: США оприлюднили секретну інформацію щодо співпраці з Україною у виробництві БПЛА

Адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила інформацію про свою допомогу Україні у розвитку індустрії військових безпілотників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на New York Times

Деталі: Американські посадовці заявили в 16 січня, що вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні розпочати і розширити виробництво безпілотників.

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Значна частина американської допомоги українським військовим, включаючи мільярди доларів на ракети, системи протиповітряної оборони, танки, артилерію і навчання, була оголошена громадськості. Але інша підтримка значною мірою залишається в тіні.

За словами американських офіційних осіб, вона включала допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників, які, за словами американських посадовців, революціонізують способи ведення війни.

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, сказав, що ця підтримка має "реальний стратегічний вплив" на війну.

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"Ми бачили, як БПЛА стають все більш центральним елементом боротьби в Україні і будуть центральним елементом усіх майбутніх боїв", – сказав Салліван.

США виділили кошти на підтримку виробників безпілотників і закупівлю запчастин до них. За словами людей, які знають про ці зусилля, Сполучені Штати також направили в Україну співробітників розвідки для допомоги в розробці програми.

В інтерв'ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Бернс опосередковано згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.

Салліван сказав, що зусилля з використання безпілотників почалися після першого контрнаступу українців восени 2022 року, коли стали зрозумілими межі звичайних можливостей України.

За словами Саллівана, ці зусилля прискорилися під час підготовки до другого контрнаступу України, який виявився менш успішним. Україна не здобула стільки позицій, скільки хотіла, частково через використання Росією безпілотників.

Після контрнаступу американські офіційні особи заявили, що вони швидко збільшили підтримку українським виробникам безпілотників, спираючись на зусилля Києва щодо розвитку власної промисловості.

Окрім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

Минулої осені Пентагон виділив 800 мільйонів доларів на виробництво безпілотників в Україні, які були використані на закупівлю компонентів для безпілотників та фінансування виробників дронів.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у вересні президент Байден заявив, що ще 1,5 мільярда доларів буде спрямовано на українську індустрію безпілотників.

Американські офіційні особи заявили в четвер, що, на їхню думку, ці інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними і смертоносними.

Вони зазначили, що українські морські безпілотники знищили чверть Чорноморського флоту Росії, і що безпілотники, розміщені на лінії фронту, допомогли сповільнити просування Росії на сході України.

Салліван сказав, що прагнення розбудувати українську індустрію безпілотників дало "безцінні уроки", які адміністрація Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість Америки.

Що передувало: