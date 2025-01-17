NYT: США обнародовали секретную информацию о сотрудничестве с Украиной в производстве БПЛА

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила информацию о своей помощи Украине в развитии индустрии военных беспилотников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на New York Times

Детали: Американские чиновники заявили в четверг, что они сделали большие инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников.

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Значительная часть американской помощи украинским военным, включая миллиарды долларов на ракеты, системы противовоздушной обороны, танки, артиллерию и обучение, была объявлена общественности. Но другая поддержка в значительной степени остается в тени.

По словам американских официальных лиц, она включала помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников, которые, по словам американских чиновников, революционизируют способы ведения войны.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, сказал, что эта поддержка имеет "реальное стратегическое влияние" на войну.

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"Мы видели, как БПЛА становятся все более центральным элементом борьбы в Украине и будут центральным элементом всех будущих боев", – сказал Салливан.

США выделили средства на поддержку производителей беспилотников и закупку запчастей к ним. По словам людей, которые знают об этих усилиях, Соединенные Штаты также направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы.

В интервью на этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс косвенно упомянул о поддержке его ведомством программы беспилотников в Украине.

Салливан сказал, что усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, когда стали понятны пределы обычных возможностей Украины.

По словам Салливана, эти усилия ускорились во время подготовки ко второму контрнаступлению Украины, которое оказалось менее успешным. Украина не получила столько позиций, сколько хотела, частично из-за использования Россией беспилотников.

После контрнаступления американские официальные лица заявили, что они быстро увеличили поддержку украинским производителям беспилотников, опираясь на усилия Киева по развитию собственной промышленности.

Кроме финансовой помощи, администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

Прошлой осенью Пентагон выделил 800 миллионов долларов на производство беспилотников в Украине, которые были использованы на закупку компонентов для беспилотников и финансирование производителей дронов.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в сентябре президент Байден заявил, что еще 1,5 миллиарда долларов будет направлено на украинскую индустрию беспилотников.

Американские официальные лица заявили в четверг, что, по их мнению, эти инвестиции сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными.

Они отметили, что украинские морские беспилотники уничтожили четверть Черноморского флота России, и что беспилотники, размещенные на линии фронта, помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.

Салливан сказал, что стремление построить украинскую индустрию беспилотников дало "бесценные уроки", которые администрация Байдена начала интегрировать в собственную оборонную промышленность Америки.

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