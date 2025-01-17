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Христя Фріланд, яка має українське коріння, побореться за пост прем'єра Канади

Олег Павлюк, Українська правдаП'ятниця, 17 січня 2025, 17:11
Христя Фріланд, яка має українське коріння, побореться за пост прем'єра Канади
Фото: Getty Images

Колишня віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд вирішила подати свою кандидатуру на посаду лідера Ліберальної партії, який після відставки Джастіна Трюдо очолить уряд Канади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Фріланд в соцмережі X

Деталі: У лаконічному повідомленні Фріланд заявила, що "балотується, щоб боротися за Канаду", додавши, що офіційно розпочне кампанію в неділю, 19 січня.

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Жодних подробиць про те, де і коли політикиня особисто оголосить про участь у виборах лідера Ліберальної партії Канади, поки немає.

Нагадаємо:

  • 6 січня Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну.
  • Трюдо продовжить виконувати прем’єрські обов’язки до 9 березня, коли мають назвати його наступника.
  • Про наміри поборотись за посаду лідера канадських лібералів раніше оголосив Марк Карні – колишній очільник Банку Канади, який в уряді Трюдо відповідав за економічне зростання.
  • Вважають малоймовірним, що оновлений уряд лібералів протримається довго – ймовірно вже наприкінці березня дійде до оголошення дострокових виборів. За результатами соцопитувань, на них переможе Консервативна партія. 

Читайте також: чому відставка Трюдо є лише початком великих змін у Канаді.

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