Христя Фріланд, яка має українське коріння, побореться за пост прем'єра Канади
П'ятниця, 17 січня 2025, 17:11
Колишня віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд вирішила подати свою кандидатуру на посаду лідера Ліберальної партії, який після відставки Джастіна Трюдо очолить уряд Канади.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Фріланд в соцмережі X
Деталі: У лаконічному повідомленні Фріланд заявила, що "балотується, щоб боротися за Канаду", додавши, що офіційно розпочне кампанію в неділю, 19 січня.
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Жодних подробиць про те, де і коли політикиня особисто оголосить про участь у виборах лідера Ліберальної партії Канади, поки немає.
Нагадаємо:
- 6 січня Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну.
- Трюдо продовжить виконувати прем’єрські обов’язки до 9 березня, коли мають назвати його наступника.
- Про наміри поборотись за посаду лідера канадських лібералів раніше оголосив Марк Карні – колишній очільник Банку Канади, який в уряді Трюдо відповідав за економічне зростання.
- Вважають малоймовірним, що оновлений уряд лібералів протримається довго – ймовірно вже наприкінці березня дійде до оголошення дострокових виборів. За результатами соцопитувань, на них переможе Консервативна партія.
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