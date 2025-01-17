Христя Фріланд, яка має українське коріння, побореться за пост прем'єра Канади

Колишня віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд вирішила подати свою кандидатуру на посаду лідера Ліберальної партії, який після відставки Джастіна Трюдо очолить уряд Канади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Фріланд в соцмережі X

Деталі: У лаконічному повідомленні Фріланд заявила, що "балотується, щоб боротися за Канаду", додавши, що офіційно розпочне кампанію в неділю, 19 січня.

Реклама:

Жодних подробиць про те, де і коли політикиня особисто оголосить про участь у виборах лідера Ліберальної партії Канади, поки немає.

Нагадаємо:

6 січня Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну.

Трюдо продовжить виконувати прем’єрські обов’язки до 9 березня, коли мають назвати його наступника.

Про наміри поборотись за посаду лідера канадських лібералів раніше оголосив Марк Карні – колишній очільник Банку Канади, який в уряді Трюдо відповідав за економічне зростання.

Вважають малоймовірним, що оновлений уряд лібералів протримається довго – ймовірно вже наприкінці березня дійде до оголошення дострокових виборів. За результатами соцопитувань, на них переможе Консервативна партія.

Читайте також: чому відставка Трюдо є лише початком великих змін у Канаді.