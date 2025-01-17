Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, поборется за пост премьера Канады
Пятница, 17 января 2025, 17:11
Бывшая вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд решила подать свою кандидатуру на должность лидера Либеральной партии, который после отставки Джастина Трюдо возглавит правительство Канады.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Фриланд в соцсети X
Детали: В лаконичном посте Фриланд заявила, что "баллотируется, чтобы бороться за Канаду", добавив, что официально начнет кампанию в воскресенье, 19 января.
Реклама:
Никаких подробностей о том, где и когда политик лично объявит об участии в выборах лидера Либеральной партии Канады, пока нет.
Напомним:
- 6 января Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии и должности премьера после того, как партия выберет ему замену.
- Трюдо продолжит исполнять премьерские обязанности до 9 марта, когда должны назвать его преемника.
- О намерениях побороться за пост лидера канадских либералов ранее объявил Марк Карни – бывший глава Банка Канады, который в правительстве Трюдо отвечал за экономический рост.
- Считают маловероятным, что обновленное правительство либералов продержится долго – вероятно уже в конце марта дойдет до объявления досрочных выборов. По результатам соцопросов, на них победит Консервативная партия.
Читайте также: почему отставка Трюдо является лишь началом больших перемен в Канаде.