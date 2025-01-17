Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, поборется за пост премьера Канады

Бывшая вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд решила подать свою кандидатуру на должность лидера Либеральной партии, который после отставки Джастина Трюдо возглавит правительство Канады.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Фриланд в соцсети X

Детали: В лаконичном посте Фриланд заявила, что "баллотируется, чтобы бороться за Канаду", добавив, что официально начнет кампанию в воскресенье, 19 января.

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Никаких подробностей о том, где и когда политик лично объявит об участии в выборах лидера Либеральной партии Канады, пока нет.

Напомним:

6 января Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии и должности премьера после того, как партия выберет ему замену.

Трюдо продолжит исполнять премьерские обязанности до 9 марта, когда должны назвать его преемника.

О намерениях побороться за пост лидера канадских либералов ранее объявил Марк Карни – бывший глава Банка Канады, который в правительстве Трюдо отвечал за экономический рост.

Считают маловероятным, что обновленное правительство либералов продержится долго – вероятно уже в конце марта дойдет до объявления досрочных выборов. По результатам соцопросов, на них победит Консервативная партия.

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