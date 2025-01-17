Перестали думати: Прокопенко кличе офіцерів на заняття про оборонний бій і фортифікації

Командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко вважає, що наразі на фронті не вистачає "мізків і навичок". Він пропонує офіцерам звертатися до нього та готовий провести інструкторські заняття щодо фортифікаційного облаштування оборони та організації оборонного бою.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Останнім часом доволі часто спекулюють на темі фортифікаційного обладнання рубежів оборони: "Крадуть гроші!", "Немає техніки!", "Не вистачає ресурсів!", "Не вистачає людей!".

Реклама:

Деталі: За словами Прокопенка, наразі в армії "не вистачає мізків і навичок".

Зокрема, він повідомив, що торік його 12-та бригаді НГУ "Азов" довелося проводити стабілізаційні дії на Лиманському та Торецькому напрямках: "В трьох випадках вдалося розбити ворога, який втратив ініціативу та наступальні спроможності. Просування в глибину оборони (навіть на непідготовлених рубежах) було зупинено. Згодом створювали сприятливі умови: контратакували та звільняли раніше окуповані території".

При цьому Прокопенко додав, що на фронті є такі ділянки, "де і кінь не валявся".

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Де просто змушують солдатів займати оборону в "кошачих туалетах": там, де немає шансу просидіти і кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що "людей немає", хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже "людей немає". Насправді, справа навіть не в цьому. У трьох випадках, при прийомі смуги оборони, було виявлено, що здебільшого проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу".

Щодо першого випадку в ЗСУ міняли "солянку підрозділів із когорти "мертвонароджених бригад". Прокопенко радить більше не формувати таких бригад. У другому випадку, він радить комбригам "закопати безглуздо вириті опорні пункти", а в третьому випадку, за його словами, система оборони була відсутня.

Пряма мова: "Це були 2023-2024 роки. Зараз, наче, і техніка є, і ресурси є, і наймаємо будівельні компанії. Але знову щось не так! В чому полягає проблема!? Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них "подумали" люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл!

Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (де і як копати?), стійкості не буде. Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір.

Із задоволенням прийму ініціативних офіцерів та особисто проведу інструкторські-методичні заняття на власних прикладах по фортифікаційному облаштуванню рубежів оборони та організації оборонного бою. За вами люди, цього не варто соромитися — пишіть в особисті повідомлення".