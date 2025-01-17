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Перестали думать: Прокопенко зовет офицеров на занятия об оборонительном бое и фортификациях

Алена МазуренкоПятница, 17 января 2025, 17:44
Перестали думать: Прокопенко зовет офицеров на занятия об оборонительном бое и фортификациях
фото: Прокопенко в Facebook

Командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко считает, что сейчас на фронте не хватает "мозгов и навыков". Он предлагает офицерам обращаться к нему и готов провести инструкторские занятия по фортификационному обустройству обороны и организации оборонительного боя.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "В последнее время довольно часто спекулируют на теме фортификационного оборудования рубежей обороны: "Воруют деньги!", "Нет техники!", "Не хватает ресурсов!", "Не хватает людей!".

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Детали: По словам Прокопенко, сейчас в армии "не хватает мозгов и навыков".

В частности, он сообщил, что в прошлом году его 12-й бригаде НГУ "Азов" пришлось проводить стабилизационные действия на Лиманском и Торецком направлениях: "В трех случаях удалось разбить врага, который потерял инициативу и наступательные способности. Продвижение в глубину обороны (даже на неподготовленных рубежах) было остановлено. Впоследствии создавали благоприятные условия: контратаковали и освобождали ранее оккупированные территории".

При этом Прокопенко добавил, что на фронте есть такие участки, "где и конь не валялся".

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Прямая речь: "Где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Потом браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле, дело даже не в этом. В трех случаях, при приеме полосы обороны, было обнаружено, что в большинстве случаев проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса".

По первому случаю в ВСУ меняли "солянку подразделений из когорты „мертворожденных бригад". Прокопенко советует больше не формировать таких бригад. Во втором случае, он советует комбригам "закопать бессмысленно вырытые опорные пункты", а в третьем случае, по его словам, система обороны отсутствовала.

Прямая речь: "Это были 2023-2024 годы. Сейчас, вроде, и техника есть, и ресурсы есть, и нанимаем строительные компании. Но опять что-то не так! В чем заключается проблема!? Ответ очень прост. Офицеры перестали думать: или не научили, или за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогносцировку местности того рубежа и на пушечный выстрел!

Даже при наличии ресурса, не зная фундаментальных азов организации и построения обороны (где и как копать?), устойчивости не будет. Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор.

С удовольствием приму инициативных офицеров и лично проведу инструкторские-методические занятия на собственных примерах по фортификационному обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя. За вами люди, этого не стоит стесняться - пишите в личные сообщения".

АзоввойнаВооруженные силы
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