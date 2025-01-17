Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї
У 16-річного Андрія Драгана, який разом із своїми друзями втрапив у гучний скандал, коли співав російських пісень та хизувався зброєю, правоохоронці вилучили пістолет та повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї.
Джерело: ГУНП Києва та власні джерела УП
Дослівно правоохоронці: "Наприкінці минулого тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи юнаків, які хизувались, що нібито перекривали дорогу у центрі столиці, слухали й підспівували російські пісні та демонстрували зброю. За результатами проведеної перевірки, правоохоронці встановили усіх учасників, які фігурували на відео".
Деталі: За результатами обшуків, проведених правоохоронцями у будинках юнаків, зокрема і у тому, де проживає Драган, було виявлено пістолет та набої. Пізніше експертиза підтвердила, що зброя є вогнепальною.
Слідчі повідомили юнакові про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі строком до семи років.
Передісторія:
- Цього тижня видання Bihus Info провело журналістське розслідування, в одному із епізодів якого фігурував Драган. Стало відомо, що у червні 2024 року з’явилося відео, де 16-річний Драган співає гімн Росії і про те, що він – руський. А ще він видавав себе за співробітника СБУ, а після публічних вибачень назвав це "показухою для народу".
- 10 січня у Telegram-каналах з’явилося відео за участю групи молодих людей, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Поліція Києва встановила особи учасників відео.
- 12 січня поліція провела обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років.
- Поліція Києва встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту, де ймовірно один із молодиків став ногами на прапор України.