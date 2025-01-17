Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї

У 16-річного Андрія Драгана, який разом із своїми друзями втрапив у гучний скандал, коли співав російських пісень та хизувався зброєю, правоохоронці вилучили пістолет та повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї.

Джерело: ГУНП Києва та власні джерела УП

Дослівно правоохоронці: "Наприкінці минулого тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи юнаків, які хизувались, що нібито перекривали дорогу у центрі столиці, слухали й підспівували російські пісні та демонстрували зброю. За результатами проведеної перевірки, правоохоронці встановили усіх учасників, які фігурували на відео".

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Деталі: За результатами обшуків, проведених правоохоронцями у будинках юнаків, зокрема і у тому, де проживає Драган, було виявлено пістолет та набої. Пізніше експертиза підтвердила, що зброя є вогнепальною.

Слідчі повідомили юнакові про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі строком до семи років.

Передісторія:

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