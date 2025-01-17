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Юноше со скандальных видео сообщили о подозрении из-за хранения оружия

Украинская правдаПятница, 17 января 2025, 18:07
Юноше со скандальных видео сообщили о подозрении из-за хранения оружия
Фото: ГУНП Киева

У 16-летнего Андрея Драгана, который вместе со своими друзьями попал в громкий скандал, когда пел русские песни и щеголял оружием, правоохранители изъяли пистолет и сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия.

Источник: ГУНП Киева и собственные источники УП

Дословно правоохранители: "В конце прошлой недели в соцсетях был распространен ряд публикаций о вызывающем поведении группы юношей, которые хвастались, что якобы перекрывали дорогу в центре столицы, слушали и подпевали российские песни и демонстрировали оружие. По результатам проведенной проверки, правоохранители установили всех участников, которые фигурировали на видео".

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Детали: По результатам обысков, проведенных правоохранителями в домах юношей, в том числе и в том, где проживает Драган, были обнаружены пистолет и патроны. Позже экспертиза подтвердила, что оружие является огнестрельным.

Следователи сообщили юноше о подозрении в незаконном хранении огнестрельного оружия. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Предыстория:

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  • На этой неделе издание Bihus Info провело журналистское расследование, в одном из эпизодов которого фигурировал Драган. Стало известно, что в июне 2024 года появилось видео, где 16-летний Драган поет гимн России и о том, что он - русский. А еще он выдавал себя за сотрудника СБУ, а после публичных извинений назвал это "показухой для народа".
  • 10 января в Telegram-каналах появилось видео с участием группы молодых людей, которые перекрывают движение на улицах Киева ради собственного развлечения, а также слушают русскую музыку. Полиция Киева установила личности участников видео.
  • 12 января полиция провела обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео. "Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.
  • Полиция Киева установила еще четырех участников скандального инцидента, где вероятно один из молодых людей стал ногами на флаг Украины.

полицияоружиескандал
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