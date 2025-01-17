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Естонська розвідка побачила ознаки проблем із артилерією в Росії

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 17 січня 2025, 18:12
Естонська розвідка побачила ознаки проблем із артилерією в Росії
прапор Естонії, picture alliance via Getty Images

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що російські війська на фронті в Україні почали відчувати проблеми з артилерійськими системами.

Джерело: Ківісельг на брифінгу у пʼятницю, 17 січня, "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Характеризуючи ситуацію на фронті, Ківісельг зазначив, що там зберігаються тенденції попередніх тижнів, коли російські війська продовжують зберігати тактичну ініціативу, але повної переваги в них немає.

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"Тому наразі РФ не зацікавлена в завершенні військових дій і продовжує наступальні операції", – вважає естонський полковник.

Він вказав, що найпомітнішим із тактичних спостережень стала поява на фронті артилерійських систем з Північної Кореї у складі російських підрозділів.

"Це вказує на дедалі критичніше становище Росії з артилерійськими системами та її залежність від імпортного озброєння", – наголосив Ківісельг.

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За його словами, оборона України, яка швидко адаптується і технічно ефективніша, витримує масований тиск противника та поступово підриває його наступальні можливості.

Минулого тижня в розвідцентрі Сил оборони Естонії заявили, що новим наступом у Курській області Україна показала нездатність Росії повернути ці території.

У США раніше говорили, що втрати північнокорейських військ за кілька місяців участі в бойових діях проти України перевищили тисячу.

ЕстоніяРосіярозвідка
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