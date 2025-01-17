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Эстонская разведка увидела признаки проблем с артиллерией у России

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 17 января 2025, 18:12
Эстонская разведка увидела признаки проблем с артиллерией у России
флаг Эстонии, picture alliance via Getty Images

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что российские войска на фронте в Украине начали испытывать проблемы с артиллерийскими системами.

Источник: Кивисельг на брифинге в пятницу, 17 января, "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Характеризуя ситуацию на фронте, Кивисельг отметил, что там сохраняются тенденции предыдущих недель, когда российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу, но полного преимущества у них нет.

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"Поэтому сейчас РФ не заинтересована в завершении военных действий и продолжает наступательные операции", – считает эстонский полковник.

Он указал, что самым заметным из тактических наблюдений стало появление на фронте артиллерийских систем из Северной Кореи в составе российских подразделений.

"Это указывает на все более критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения", – подчеркнул Кивисельг.

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По его словам, оборона Украины, которая быстро адаптируется и технически эффективна, выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.

На прошлой неделе в разведцентре Сил обороны Эстонии заявили, что новым наступлением в Курской области Украина показала неспособность России вернуть эти территории.

В США ранее говорили, что потери северокорейских войск за несколько месяцев участия в боевых действиях против Украины превысили тысячу.

ЭстонияРосcияразведка
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