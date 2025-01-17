Путін підписав з Іраном угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство"

Російський правитель Володимир Путін уклав із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном "Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство".

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що такий самий документ ще у 2023 році Путін підписав із Кім Чен Ином у Північній Кореї. Учасники таких угод зобов'язані підтримувати один одного політично, економічно і у військовому плані.

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Зокрема, Північна Корея в рамках такого ж договору вже відправила своїх військових у Курську область.

Водночас в заяві МЗС Ірану, пункту про військовий захист у договорі з Росією немає. У РФ вважаю, що Іран не відправить на фронт своїх солдатів. Крім того, Іран ослаблений падінням режиму Асада в Сирії, розгромом угруповання "Хезболлах" у Лівані та енергетичною кризою.