Путин подписал с Ираном соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"

Российский правитель Владимир Путин заключил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом "Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что такой же документ еще в 2023 году Путин подписал с Ким Чен Ыном в Северной Корее. Участники таких соглашений обязаны поддерживать друг друга политически, экономически и в военном плане.

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В частности, Северная Корея в рамках такого же договора уже отправила своих военных в Курскую область.

В то же время в заявлении МИД Ирана, пункта о военной защите в договоре с Россией нет. В РФ считаю, что Иран не отправит на фронт своих солдат. Кроме того, Иран ослаблен падением режима Асада в Сирии, разгромом группировки "Хезболлах" в Ливане и энергетическим кризисом.